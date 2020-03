Atalanta in Champions, Gasperini: "Non so come arriveremo, ma saremo comunque concentrati"

Domani l'Atalanta cercherà il pass per i quarti di finale di Champions League contro il Valencia in un Mestalla deserto. Eppure, in Spagna sembra ancora tutto normale, come sottolinea Gian Piero Gasperini in conference call all'interno della sala stampa dello stadio Mestalla: "Che spirito c'è all'interno dello spogliatoio? Siamo fortemente coinvolti, ci rendiamo conto che può essere una situazione pericolosa. Non c'è la stessa percezione qui a Valencia, la cosa è notevolmente diversa. Non so se dobbiamo pensare che abbiamo avuto un eccesso di zelo noi in Italia o meno, è una situazione complessa".

Come è stata questa settimana a Zingonia?

"Abbiamo fatto dei buonissimi allenamenti, come tutti avrei preferito giocare. Abbiamo fatto una sola partita a Lecce, dopo Valencia dovevamo giocare anche con la Lazio. Non può essere un alibi, dopo la partita in casa eravamo all'apice dell'entusiasmo. Non so come arriveremo domani, ma avremo la concentrazione per poter cercare di passare il turno".