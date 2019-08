Atalanta in forma Champions: 11-1 alla Giana, poker di Ilicic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta contro il Getafe è stata subito cancellata con una prestazione super. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini travolge la Giana Erminio nella penultima amichevole stagionale con un netto 11-1: una prova maiuscola contro una compagine di serie C, con Ilicic autore di ben quattro gol. La Dea si presenta subito in campo con le idee ben chiare: otto gol nei primi 45' minuti, soltanto la rete di Perna spezza per un momento il ritmo dei nerazzurri.

Nel secondo tempo gli uomini di Gasperini non hanno diminuito il ritmo, con Muriel subito in partita: doppietta per il colombiano e tantissime indicazioni per il tecnico di Grugliasco. Domenica si torna nuovamente in campo, i nerazzurri sfideranno il Mantova nell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato.

ATALANTA-GIANA ERMINIO 11-1

Marcatori: 6′ pt Zapata (A), 7′ pt Perna (G), 11′ pt Zapata (A), 17′ pt Ilicic (A), 19′ pt Djimsiti (A), 20′ pt Zapata (A), 21′ pt, 31′ pt e 32′ pt Ilicic (A), 4′ st e 14′ st Muriel (A), 28′ st Barrow (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Rossi; Toloi, Djimsiti, Varnier; Hateboer, Pasalic, Freuler, Reca; Malinovskyi; Ilicic, Zapata.

A disp.: Sportiello, Gollini, Masiello, Palomino, Gosens, Muriel, Gomez, de Roon, Pessina, Skrtel, Ibañez, Zambataro, Barrow.

All.: Gasperini.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Leoni; Perico, Gambaretti, Montesano; Duguet, Perna, Piccoli, Remedi, Solerio; Cortesi, Perna.

A disp.: Marenco, M’Zoughi, Pedrini, Colleoni, N. Maspero, Serafini, Otele, Fumagalli, Zulli, Sosio, Bonella.

All.: R. Maspero.