Atalanta in lutto. Scomparsi gli storici collaboratori Brogni e Possenti

Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta in lutto per la scomparsa di Albino Brogni e Severino Possenti. Albino Brogni è stato uno storico collaboratore del Settore Giovanile, ricoprendo per quasi trent’anni diversi ruoli (osservatore e dirigente accompagnatore), mentre Severino Possenti è stato per tanti anni massaggiatore delle squadre del vivaio, vincendo anche uno scudetto coi Giovanissimi nazionali nel 2004-2005. Due figure importanti che hanno contribuito con passione e dedizione alla crescita dei nostri giovani. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Atalanta.