Atalanta-Inter 4-4: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova (88’ Bernasconi), Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (69’ Pasalic); Elmas (69’ Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73’ Raspadori); Krstovic (88’ Scamacca). A disp.: Sonzogni, K. Sulemana, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Gaetano. All: Sarri
Inter (3-5-2): J. Martinez, Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64’ Jones), Calhanoglu (33’ Sucic), Mkhitaryan (78’ Stankovic), Dimarco (64’ Akanji); Thuram, Pio Esposito (78’ Lautaro Martinez) A disp.: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli. All: Chivu
Arbitro: Maresca
Marcatori: 16’, 32’ e 52’ Pio Esposito (I), 35’ Elmas (A), 72’ e 81’ De Ketelaere (A), 75’ Sucic (I), 90+1’ Kessie (A)
Ammoniti: Scalvini (A), Zappacosta (A), Carlos Augusto (I)