Atalanta-Juve, moviola Gazzetta: "Mani Cuadrado, sbaglia l'assistente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ad inizio settimana c'è stato un incontro tra il designatore arbitrale Rizzoli e gli allenatori di Serie A, che chiedevano un po' di chiarezza su alcune situazioni di gioco. Per questo le direzioni di gara di questo turno saranno vigilate ancor di più dall'ex arbitro, al fine di provare a spazzare via ogni polemica. Atalanta-Juventus, il primo match di questa giornata, è stata una partita intensa, piena zeppa di episodi opinabili. Uno su tutti, il mani di Cuadrado prima del vantaggio bianconero, sta facendo molto discutere. La Gazzetta dello Sport prova a spiegare quella e le altre situazioni della partita con la sua consueta moviola:

"Gomez crossa e la palla va sul braccio molto aperto di Khedira. Il dischetto, indicato da Rocchi che ha visto tutto è la decisione corretta. Al 48’ su punizione vari rimpalli in area, il dubbio su un fallo di mano è fugato dal check del Var: la palla colpisce la schiena di uno dei giocatori in area, si va avanti. Al 74’ prima del gol dell’1-1 Higuain, prima di trovare la rete, va a calciare su Palomino che ritrae la gamba, non cade e Rocchi, da buona posizione lo valuta normale contrasto di gioco, il Var non lo smentisce. Al 78’ altro episodio: pallone sul braccio di Emre Can su traversone di Freuler. Rocchi va al monitor: il gomito - a proteggere il viso – non è staccato dal corpo e non è più alto delle spalle, non è rigore. All’80’ Cuadrado in scivolata tocca evidentemente il pallone con la mano. L’Atalanta protesta – anche perché poco dopo la Juve segna ancora con Higuain – ma per Rocchi è impossibile vederlo. L’errore grave, però, c’è ed è imputabile all’assistente Peretti che avrebbe dovuto segnalarlo. Inutile invocare il Var: cambia il possesso e l’auricolare resta muto perché l’episodio non rientra tra quelli previsti per l’intervento (non è un caso di rigore/non rigore né di gol/non gol, non è uno scambio di identità, né fallo da rosso diretto)".