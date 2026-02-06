Atalanta-Juventus 3-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco do seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (31’ st Kossounou), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (25’ st Bellanova), de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (38’ st Pasalic), Raspadori (30’ st Krstovic); Scamacca (25’ st Sulemana). A disp.: Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Bakker, Musah, Samardzic, Zalewski. All.: Palladino
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti (19’ st Boga), Bremer, Kelly; Locatelli (29’ st Koopmeiners), Thuram; Conceicao (35’ st Zhegrova), McKennie, Cambiaso (36’ st Openda); David (29’ st Holm). A disp.: Pinsoglio, Di Gregorio, Cabal, Miretti, Adzic, Kostic, Yildiz. All.: Spalletti
Arbitro: Fabbri.
Marcatori: 27’ rig. Scamacca (A), 77’ Sulemana (A), 85’ Pasalic (A).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile