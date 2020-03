Atalanta, l'ex Morfeo: "Gasp protagonista, ma senza di lui il giocattolo non si romperebbe"

"Bergamo è nel cuore, arrivai a Zingonia a 12 anni. Quando incontro i tifosi mi dimostrano ancora un entusiasmo speciale: mi vengono i brividi". A parlare così a La Gazzetta dello Sport è Domenico Morfeo, ex giocatore dell’Atalanta: "Che stagione finora, ma vietato parlare di squadra-rivelazione. Da anni l’Atalanta sta ottenendo dei risultati pazzeschi. Ilicic è eccezionale, è superfluo ribadirlo. Per certi aspetti, mi rivedo sia in lui che in Gomez. Sono i giocatori di maggior talento. Puoi avere tutti i campioni che vuoi, ma senza un collettivo con gli attributi non vai da nessuna parte. Gasperini? È uno dei protagonisti del progetto, ma dietro c’è la famiglia Percassi: il giocattolo non si romperebbe".