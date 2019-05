Atalanta, la carica dei 40mila: i tifosi pronti per la doppia trasferta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Roma, mercoledì, l’Atalanta giocherà uno dei match più importanti di sempre. In palio la Coppa Italia, vinta solo nel 1962-1963. A Zingonia si sogna, nel mirino Champions (Dea quarta con 62 punti, Milan e Roma a -3) e un trofeo che i tifosi non vedono l’ora di piazzare in bacheca. Per i lavori che tra due anni consegneranno il nuovo Gewiss Stadium - sottolinea La Gazzetta dello Sport - gli ultimi due match della stagione traslocheranno nella tana del Sassuolo, avversario il 26 maggio (il 19 a Torino con la Juve). Il primo col Genoa dove sabato sono attesi 15.000 atalantini, mentre sono quasi 20.000 quelli già annunciati per la finale con la Lazio.