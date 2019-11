© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mercoledì l'Atalanta scenderà in campo per la quarta giornata di Champions League a San Siro contro il Manchester City e domani, giornata di vigilia, Gian Piero Gasperini e Pep Guardiola parleranno in conferenza stampa rispettivamente alle 18.45 e 19.15. Nessuna delle sue squadre svolgerà la rifinitura all'interno dello stadio Meazza ma la faranno nei rispettivi campi di allenamento.