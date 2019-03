© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sull'Atalanta. Proseguono gli allenamenti di Gomez e compagni in vista della gara contro il ChievoVerona, in programma domenica alle 15.

Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha diretto la seduta sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Toloi e Varnier hanno lavorato a parte. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.