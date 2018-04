Atalanta, lavoro personalizzato per Ilicic e Spinazzola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pomeriggio i nerazzurri si sono radunati a Zingonia per sostenere una seduta d'allenamento in vista della trentaquattresima giornata di campionato, che vedrà Gomez e compagni afforntare il Torino di Mazzarri allo stadio di Bergamo (domenica, ore 15).

Mister Gian Piero Gasperini oggi ha dovuto rinunciare a Ilicic, Palomino, Rizzo e Spinazzola. Per loro programmi d'allenamento personalizzati. Per tutti gli altri esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto.