Atalanta, lavoro personalizzato per Ilicic, Rizzo e Spinazzola

Ultime sull'Atalanta, riportate dal sito ufficiale della Dea. Allenamento pomeridiano al centro Bortolotti di Zingonia per preparare la gara contro la SPAL, in programma sabato alle 18. Mister Gasperini ha dovuto rinunciare a Ilicic, Rizzo e Spinazzola, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati, e ad Haas, fermato dalla febbre. Per tutti gli altri esercizi in palestra, lavoro con la palla, tattica e partitelle su campo ridotto. Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse e partenza per Ferrara.