Fonte: atalanta.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria di ieri sull’Udinese, l'Atalanta è già tornata ad allenarsi per preparare la gara contro il Napoli, in programma al San Paolo mercoledì alle 19.

Questa mattina, sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diviso la squadra in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri; esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto per gli altri. Programma personalizzato per Palomino e Zapata.