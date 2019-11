© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esauriti i due giorni di riposo, i giocatori dell'Atalanta sono tornati a lavorare questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia.

La squadra si è allenata sul campo principale: partitelle su campo ridotto e lavoro in palestra. Al gruppo si son aggiunti alcuni ragazzi del vivaio per compensare l’assenza dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Lavoro a parte per Zapata e Freuler (che è rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale svizzera). Domani, sempre al Centro Bortolotti, è in programma un’altra seduta di allenamento al pomeriggio.