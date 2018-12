Atalanta-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trasferta di Bergamo sarà vietata ai tifosi della Lazio. L'ordinanza emanata dalla prefettura di Bergamo ha ordinato la chiusura del settore ospiti per la sfida di lunedì sera. Vietata la vendita per tutti i tifosi residenti nel Lazio, anche se in possesso della tessera del tifoso.

LAZIO, TRASFERTA VIETATA: L'ANNUNCIO - A dare la notizia attraverso un comunicato stampa, è stata Elisabetta Margiacchi, Prefetto della città di Bergamo: "Per il match di lunedì 17 dicembre in programma presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo verranno adottate i seguenti provvedimenti: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio, anche ove in possesso di Tessera del tifoso; chiusura del settore ospiti”.