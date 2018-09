Atalanta, lesione per Masiello: salta la Fiorentina. I tempi di recupero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri Andrea Masiello è stato sottoposto ad esami strumentali per capire l'entità dell'affaticamento all'adduttore riportato contro il Torino. E le notizie per l'Atalanta non sono state positive: gli accertamenti hanno infatti evidenziato una piccola lesione che gli impedirà di scendere in campo contro la Fiorentina. Il 32enne centrale dunque dà forfait per questo match, ma i tempi di recupero non sono ancora certi. Lo staff orobico spera di recuperarlo per la Sampdoria, match in programma il 7 ottobre. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.