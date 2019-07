© foto di Dimitri Conti

Prosegue la preparazione al Centro Sportivo di Clusone: doppia seduta di lavoro anche oggi per i nerazzurri. Al mattino palestra, lavoro con la palla e corsa nei boschi, mentre al pomeriggio palestra e lavoro sul campo. Ha saltato i due allenamenti Malinovskyi per questioni burocratiche, ma già in serata raggiungerà la squadra in ritiro. Domani è in programma un'altra doppia seduta a Clusone (quella delle 17 aperta al pubblico). Lo riporta il sito ufficiale dell'Atalanta.