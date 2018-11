Atalanta, Masiello: "Il mio idolo è Paolo Montero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta, Andrea Masiello, ha rilasciato una lunga intervista a Pomeriggio216, in onda su Seila TV, rivelando quale fosse il suo principale punto di riferimento da ragazzino. "Ai tempi... Dico un nome: Paolo Montero, è stato anche all'Atalanta. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, lo rivedrei volentieri, quando ero nelle giovanili della Juventus mi dava tanti consigli. Mi rivedo un po' in lui per il comportamento con i più giovani". L'intervista integrale andrà in onda domani.