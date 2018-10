Atalanta, Masiello rientra in gruppo: a disposizione per la Sampdoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta, in vista della sfida contro la Sampdoria in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 15, ha sostenuto una seduta di lavoro sul campo numero cinque del centro Bortolotti di Zingonia. Il programma dell'allenamento diretto da mister Gian Piero Gasperini prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitella su campo ridotto. Alla seduta ha preso parte anche Andrea Masiello. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.