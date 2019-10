Atalanta, moviola Gazzetta: "I rigori ci sono. E uno poteva costare di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pesante ko per l'Atalanta di Gasperini in Champions League contro il Manchester City (5-1). Questa l'analisi della moviola a cura de La Gazzetta dello Sport: "Due rigori gli episodi più delicati per l’israeliano Grinfeld, entrambi sono corretti: quello al 27’ per l’Atalanta, lo conferma il check, scatta una volta in area per Fernandinho su Ilicic. Sul secondo al 37’ quella di Masiello è un’ingenuità: non c’è da recriminare, il fallo su Sterling poteva valergli il secondo giallo e l’espulsione".