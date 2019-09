© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pari contro la Fiorentina e la vittoria in casa della Roma per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è arrivato il momento di preparare la gara di Sassuolo. Una sfida per la quale, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere ancora a disposizione Luis Muriel fermo ai box per uno stato febbrile che verrà rivalutato nelle prossime ore. Nessun problema invece per Rafael Toloi: la botta rimediata contro la Roma non ha lasciato conseguenze