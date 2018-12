© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Repubblica questa mattina, il Napoli avrebbe preso la decisione di far uscire la squadra dal campo in caso di cori razzisti dei tifosi dell'Atalanta nel corso del match di questa sera allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia". La dirigenza si sarebbe stufata dei tanti insulti rivolti alla squadra e alla città, non che ai tifosi partenopei.