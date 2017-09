Atalanta: nel test 4-1 all'Alessandria

Gomez ci mette gli assist, Toloi rientra e gioca 35'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 2 SET - Si è chiusa con una vittoria dell'Atalanta per 4-1, davanti a circa 700 spettatori, l'amichevole giocata a Caravaggio contro l'Alessandria sotto una pioggia battente. Privi di 12 nazionali (tra cui Berisha, Ilicic, Kurtic, Freuler, Cornelius e Spinazzola), i nerazzurri sono andati a segno nel primo tempo con Petagna (19'), con un destro sotto il sette. Nella ripresa i gol di testa di Castagne (4') e Caldara (15'), entrambi su assist di Gomez (il secondo dalla bandierina), poi il Primavera Barrow fa poker con un sinistro sotto l'incrocio e Fischnaller alla mezz'ora con un'incursione dalla destra sigla il punto della bandiera per gli ospiti, tra cui militano gli ex Agazzi, Cazzola, Marconi e Ranieri (in prestito). Toloi, assorbita la contusione al polpaccio rimediata a Napoli in campionato, ha disputato poco meno di metà partita, sostituendo Masiello, mentre l'altro brasiliano Schmidt è atteso nei prossimi giorni dal professor Cugat a Barcellona per l'operazione al menisco esterno sinistro.