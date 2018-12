Atalanta, nerazzurri subito in campo. De Roon salta la Juventus

Fonte: Tuttojuve.com

Dopo la gara di ieri a Genova, i nerazzurri sono già tornati ad allenarsi in vista della sfida contro la Juventus, in programma allo stadio di Bergamo mercoledì 26 alle 15.

Mister Gian Piero Gasperini, questa mattina, ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia - riferisce il sito ufficiale degli orobici -. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Bettella ha giocato con la formazione Primavera, impegnata contro il Sassuolo; de Roon è rimasto ai box.

Secondo quanto riportato da calcioatalanta.it, arrivano comunque buone notizie per l'olandese: nessuna frattura apparente, solo un forte trauma contusivo, che non gli permetterà di essere in campo contro la Juventus mercoledì. Da capire se riuscirà a recuperare per la sfida del 29 dicembre sul campo del Sassuolo.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse per la squadra di Gasperini