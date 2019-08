Atalanta, oggi la ripresa: Castagne prosegue con la riabilitazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria di domenica scorsa a Ferrara, i nerazzurri hanno osservato una giornata di riposo. La prima squadra si è infatti radunata questo pomeriggio a Zingonia per iniziare a preparare la gara contro il Torino, in programma allo stadio Tardini di Parma domenica alle 20,45. Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di domenica: lavoro di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra e partitella con i ragazzi della Primavera per gli altri. Castagne ha proseguito con il programma di riabilitazione. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale del club.