Atalanta, oggi non si sono allenati Gomez e Varnier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, l'Atalanta s'è radunata per riprendere gli allenamenti in vista della sfida contro il Torino in programma sabato alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Alla seduta di oggi non hanno preso parte Gomez e Varnier. Per loro programmi di lavoro personalizzati.

Domani allenamento con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di Atalanta-Milan: seduta al mattino per chi ha giocato sabato; partitella d'allenamento contro l'Inveruno (ore 15, centro Bortolotti di Zingonia) per gli altri.