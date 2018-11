Atalanta, Palomino e Tumminello in gruppo. Djimsiti a parte

Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I nerazzurri, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, hanno ripreso oggi ad allenarsi in vista di Empoli-Atalanta, in programma allo stadio Castellani domenica alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento al centro Bortolotti di Zingonia.

Palomino, Reca e Tumminello, che fino a settimana scorsa avevano lavorato a parte, hanno ripreso ad allenarsi col resto del gruppo. Djimsiti, costretto a lasciare in anticipo la nazionale albanese per una contusione alla coscia, ha lavorato a parte.

Hanno fatto rientro a Zingonia anche i nazionali Barrow, Castagne, de Roon, Freuler, Ilicic, Pasalic, Pessina, Valzania.