© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere l'ultima gara per Mario Pasalic con la maglia dell'Atalanta. L'infortunio di De Roon conferma il croato titolare per la sfida contro il Sassuolo, ma poi bisognerà capirne l'impiego per la seconda parte della stagione. Di ritorno Toloi e Palomino: fuori Djimsiti, è ballottaggio tra Masiello e Mancini.