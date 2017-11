Atalanta, Percassi: "La salvezza resta la priorità"

'Sta all'attuale allenatore gestire situazione in Europa League'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 9 NOV - "La priorità è e resta il campionato, sperando di salvarci, è il nostro primo obiettivo: sta all'allenatore gestire l'impegno anche sul fronte europeo, soprattutto sul piano fisico". Lo ha detto il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, a margine della presentazione del piano di riqualificazione dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. Per quanto riguarda l'Europa League, e in particolare la prossima trasferta a Goodison park contro l'Everton, ha aggiunto, "in Europa abbiamo davvero tanto da imparare, quella che ci siamo conquistati è una grandissima opportunità. Sarà una partita di quelle toste, specialmente perché andiamo in casa d'altri". Sull'eventualità che per lo stadio si possa ipotizzare un accordo con l'AlbinoLeffe, dopo la scadenza del contratto di servizio (30 giugno 2019), il presidente ha ribadito: "E' casa nostra e sarà solo casa nostra". "Anzi, il sogno è di tornare a vederci giocare anche le giovanili", ha rimarcato.