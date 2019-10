© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta è pronta a scendere in campo per la prima volta in stagione a Bergamo, dopo l'inaugurazione nel Gewiss Stadium e Gian Piero Gasperini è orientato a fare ancora una volta turnover. Luis Muriel potrebbe trovare una maglia da titolare, per far rifiatare qualcuno in attacco dopo il lungo tour de force.