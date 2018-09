Atalanta, Reca si è allenato regolarmente con il resto dei compagni

Fonte: atalanta.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la preparazione in vista della gara contro il Milan, in programma allo stadio Meazza domenica alle 18. I nerazzurri si sono allenati sul campo numero 5 del Centro Bortolotti di Zingonia. Anche Reca, che ieri aveva lavorato a parte, oggi si è allenato regolarmente con il resto dei compagni. Bettella invece ha giocato con la Primavera, segnando anche due gol nel successo per 5-0 sul Palermo.