Atalanta, regolarmente in gruppo De Roon e Ilicic. Domani torna Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la preparazione in vista della terza giornata della Serie A che vedrà i nerazzurri affrontare il Genoa allo stadio Ferraris di Genova domenica 15 settembre alle 12.30. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo 5 del Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro differenziato per Castagne e Toloi. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Arana, Djimsiti e Ibañez che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato, mentre si sono allenati regolarmente con la squadra de Roon e Iličić. Barrow, Muriel e Zapata torneranno a Zingonia domani. In programma un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti.