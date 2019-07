© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima amichevole a Clusone per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini prima della partenza per la tournée inglese. Test match contro il Renate, compagine di serie C. Muriel parte dalla panchina, Ilicic e Gomez andranno a supporto di Barrow. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Ibanez, Palomino, Masiello; Reca, Freuler, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; Barrow. A disposizione: Rossi, Sportiello, Rodegari, Toloi, Gosens, Muriel, De Roon, Valzania, Malinovskyi, Djimsiti, Pessina, Hateboer, Okoli, Traore, Colley. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Renate: Vinci, Possenti, Pavan, Marchetti, Grbac, Maritato, Galuppini, Pizzul, Guglielmotti, Maglia, Kabashi. A disposizione: Colnago, Anghileri, Baniya, Ripamonti, Manarelli, Sironi, Cisternino, D'Aversa, Rada, Plescia, Bianchi, Militari, Zalli. Allenatore: Aimo Diana

Arbitro: Giorgio Bozzetto (BG)

Assistenti: Luca Landoni (MI) e Luca Noè Marsiglia (MI)