Atalanta, riecco Ilicic. Anche Toloi si candida per tornare dal 1'

Archiviato il successo per 3-2 con la Spal, l’Atalanta è tornata in campo ieri pomeriggio in vista della seconda giornata (domenica contro il Torino), che si gioca al Tardini di Parma considerando i lavori per il nuovo Gewiss Stadium, pronto per la sfida col Lecce del prossimo 6 ottobre. Contro i granata - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Gasperini dovrà fare a meno del solo Castagne, ai box dal 9 agosto per la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’esterno belga, che da giorni ha iniziato a correre, prosegue nel proprio programma di recupero. E molto probabilmente sarà a disposizione dopo la sosta (difficile il rientro contro il Torino). Può sorridere Ilicic, out con la Spal per squalifica (al pari di Sportiello): lo sloveno, presente lunedì allo stadio Barbera per la festa del nuovo Palermo, si candida per una maglia da titolare. Stesso discorso per Toloi, che dopo l’esclusione di Ferrara potrebbe giocare dal 1’.