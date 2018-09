Atalanta, riecco Pasalic: chance dal 1' contro il suo ex Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera contro il Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, schiererà un ex rossonero alle spalle di Gomez e Zapata: si tratta di Mario Pasalic, il quale avrà anche il compito di marcare e dare fastidio a Biglia in fase di impostazione. Lo riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina.