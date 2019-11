Atalanta, rientrati De Roon, Gollini e Ibanez: oggi hanno lavorato a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornata ad allenarsi nella giornata di oggi a Zingonia in vista della ripresa del campionato fissata per sabato alle ore 15. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. De Roon, Gollini e Ibanez, rientrati oggi dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno lavorato a parte.