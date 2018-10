Atalanta, Rigoni studia da Gasp per diventare un punto fermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Rigoni va a scuola da Giampiero Gasperini. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina l'argentino ha fatto vedere buone cose in questa difficile prima parte di stagione dell'Atalanta ma tatticamente è ancora indietro rispetto ai compagni, visto che è arrivato da poco in Italia. Per questo durante la sosta lavorerà per migliorare l'inserimento nei meccanismi della formazione nerazzurra per diventare poi un punto fermo nell'undici titolare del tecnico orobico.