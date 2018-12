© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripresa degli allenamenti questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Archiviato il pareggio per 2-2 con la capolista Juventus, mister Gian Piero Gasperini ha cominciato così la preparazione alla prossima sfida che vedrà i nerazzurri affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato alle ore 15 in quello che sarà l'ultimo impegno del 2018 e del girone d'andata. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base all'impiego nella gara con la Juventus. Lavoro a parte per De Roon e Varnier.