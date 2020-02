vedi letture

Atalanta-Roma, spareggio dal sapore di Champions League. Tutte le quote

Lazio-Inter, caccia all'anti-Juventus

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - È un appuntamento cruciale per la corsa al piazzamento Champions: Atalanta e Roma si troveranno di fronte domani, una per consolidare il quarto posto in classifica, l'altra per agganciarlo o quantomeno per avvicinarsi. Il momento diversissimo delle due squadre sbilancia le previsioni degli analisti SNAI, per i quali i nerazzurri hanno la partita in mano a 1,80. Netto il vantaggio dell'1 sui segni X e 2, anche se finora Gasperini e i suoi hanno vinto solo cinque delle undici partite disputate in casa. Fonseca, però, dovrà ancora una volta reinventare una squadra decimata da infortuni e squalifiche, partendo da un sostanzioso 3,85; per il pareggio, la quota è invece fissata a 4,25. Domenica sera Lazio e Inter si contendono punti vitali per la rincorsa alla Juventus e per il sogno scudetto, ma in questo caso il duello risulta ben più "problematico" per gli analisti SNAI. Il fattore campo premia di un soffio la Lazio, avanti a 2,35, con i nerazzurri subito dietro, a 2,90; per il pari, invece, l'offerta arriva a 3,45. I due confronti più recenti tra le due squadre si sono chiusi sull'1-0, con una vittoria per parte: lo stesso risultato a favore dei biancocelesti pagherebbe 9,75, per i nerazzurri vale 11,00. Tutta in discesa, almeno sulla carta, la domenica della Juventus contro il Brescia. Dopo il ko di Verona e il sofferto pareggio in Coppa Italia, i bianconeri partono da 1,18 contro il 15 della squadra di Lopez; fiducia anche per il successo "largo" di Sarri e i suoi, con l'1 in versione handicap (successo bianconero con almeno due reti di scarto) a 1,50. Buone, infine, anche le prospettive per il Napoli, dato a 1,90 in casa del Cagliari (3,80) dopo la confortante vittoria contro l'Inter in Coppa. (ANSA).