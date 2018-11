© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la preparazione in vista della gara contro l'Empoli, in programma allo stadio Castellani domenica alle 15. Oggi seduta al mattino per Gomez e compagni al Centro Bortolotti di Zingonia. Oltre a Varnier, soltanto Barrow è rimasto ai box per un trauma facciale. Per il resto tutto a disposizione di mister Gasperini. Domani mattina, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse e poi nel pomeriggio partenza per Empoli.