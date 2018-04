Atalanta, verso la SPAL. Personalizzato per Ilicic e Spinazzola

Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta di Gasperini, dopo la partita di ieri contro la Sampdoria, è già tornata ad allenarsi in vista della sfida con la Spal, in programma sabato alle 18. Mister Gasperini oggi ha diviso la squadra in due gruppi: lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri; partitella contro la formazione Primavera per gli altri. Ilicic, Rizzo e Spinazzola hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati.