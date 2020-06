Atalanta, seduta mattutina a Zingonia. Domani e domenica di nuovo in campo

Seduta mattutina per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri si sono allenati regolarmente al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Domani la squadra continuerà la preparazione in vista del recupero della 25ª giornata contro il Sassuolo. Gli orobici scenderanno in campo domenica, come riportato dalla nota pubblicata sul sito ufficiale del club.