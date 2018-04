Atalanta, seduta pomeridiana in vista del Genoa. Spinazzola a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro il Genoa, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 15. Mister Gian Piero Gasperini, questo pomeriggio, ha diretto una seduta d'allenamento sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia. Esercizi in palestra, tecnica e tattica. Questo il programma della seduta a cui non hanno preso parte Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Per loro allenamenti personalizzati.