Atalanta, seduta pomeridiana in vista della Juve. Caldara a parte

Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del recupero di mercoledì che vedrà i nerazzurri impegnati alle 18 all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri a Bologna, palestra e allenamento sul campo per gli altri. Ancora a parte Bastoni e Caldara.