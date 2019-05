Fonte: atalanta.it

Archiviata la vittoria contro l'Udinese di lunedì scorso, Gomez e compagni hanno ripreso ad allenarsi in vista di Lazio-Atalanta, in programma all'Olimpico domenica alle 15. Mister Gasperini, questo pomeriggio, ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia sottoponendo i calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio di lunedì. Toloi e Varnier hanno proseguito con i programmi di recupero.