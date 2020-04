Atalanta, senti Asprilla: "Zapata come me, ormai è diventato un attaccante top"

vedi letture

"Zapata come me? Beh, perché no? Fino a qualche anno fa avrei faticato a crederlo, poi è definitivamente esploso. E onestamente, mi ha sorpreso: potenziale eccezionale da sempre, ma non avrei mai pensato che sarebbe diventato uno dei migliori attaccanti in circolazione. E non parlo solo del calcio italiano". A parlare, a La Gazzetta dello Sport - è direttamente Faustino Asprilla, colombiano proprio come l'attaccante dell'Atalanta.

Dove può ancora crescere? "Nella difesa della palla, a volte è poco “cattivo”. Per il resto, è completo: segna, dribbla, ha un fisico impressionante, occupa bene l’area ed è un generoso. Ripeto: ormai è un top. Merito anche di Gasperini: l’ho sempre seguito, ciò che sta ottenendo è unico. E con le punte, beh... dire che ci sa fare".

In estate le offerte per Zapata non sono mancate. "Ha 29 anni, è nel periodo migliore della propria carriera. Con tutto il rispetto, non penso che l’Atalanta possa andare oltre il terzo-quarto posto: se volesse vincere qualcosa dovrebbe, quantomeno, valutare di cambiare squadra".