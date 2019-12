Atalanta, solo allenamento differenziato per il rientrante Zapata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per l'Atalanta in vista del match del prossimo turno di campionato contro il Milan, in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Da segnalare la seduta di allenamento differenziato sostenuta da Duvan Zapata, rientrato ieri sera a Bergamo dopo le sedute di lavoro sostenute nei giorni scorsi in Andalusia per cercare di recuperare dall'infortunio rimediato con la sua Nazionale lo scorso ottobre.