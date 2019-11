© foto di PHOTOVIEWS

Sono state due le sostituzioni forzate per Gian Piero Gasperini durante Atalanta-Dinamo Zagabria. La prima è stata quella all'ora di gioco, quando Muriel - colpito duro - si è accasciato e non riusciva più a rimanere in piedi. Probabile che sia una botta dovuta a una sorta di "vecchia", molto dolorosa ma ininfluente ai fini dell'eventuale presenza (o meno) a Brescia. Lo stesso dicasi per Hateboer, sostituito poco dopo da Castagne: solo una bottarella per il terzino olandese.