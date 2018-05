Atalanta, Spinazzola rischia l'operazione: sospetta rottura del menisco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano i problemi fisici per Leonardo Spinazzola, laterale dell'Atalanta destinato al ritorno alla Juventus a fine stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, l'ultima diagnosi porta alla rottura del menisco e Spinazzola rischia l'operazione. In mattinata la visita decisiva, in caso di intervento potrebbe essere programmato tra domani pomeriggio e giovedì mattina.