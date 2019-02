Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua al Centro Bortolotti la preparazione alla prossima partita che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo del Torino sabato alle ore 15. Oggi la squadra la lavorato divisa in due gruppi: lavoro al mattino per chi ha giocato sabato col Milan, gli altri hanno disputato una partitella d'allenamento (primo tempo da 45', secondo da 30') contro l'Inveruno (squadra che milita nel campionato di Serie D): 8-0 il risultato finale con quattro gol di Barrow e una rete a testa per Mancini, Kulusevski, Piccoli e Pessina. Hanno lavorato a parte Papu Gomez e Varnier.